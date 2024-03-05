Королевская семья Великобритании: последние новости 5 марта, Кейт Миддлтон

Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кейт Миддлтон и Принц Уильям

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон впервые появилась на публике после операции, а жене принца Гарри Меган Маркл выдвинули условия для возвращения в Британию. Что сейчас с королем Карлом III, какие известны последние новости о королевской семье сегодня?

Что известно о подготовке к смерти Карла III

В Великобритании начали готовиться к смерти короля Карла III, сообщает Daily Express. По информации источника, в случае кончины монарха в королевстве пройдет операция под кодовым названием «Мост Менай».

Согласно плану, первыми о кончине монарха узнают премьер-министр Великобритании (сейчас этот пост занимает Риши Сунак), секретарь кабмина и несколько старших правительственных чиновников. После этого соответствующее объявление сделают в эфире телеканала BBC. Затем будет провозглашен новый король Великобритании — старший сын Карла III принц Уильям. Его жена Кейт Миддлтон станет королевой-консортом.

В начале февраля в Букингемском дворце сообщили, что у короля Великобритании обнаружили онкологическое заболевание во время процедур, связанных с увеличением простаты. По данным Daily Mirror, сам монарх не планировал обсуждать вопросы наследия престола еще по меньшей мере 10 лет.

Супруга британского короля Камилла на фоне сообщений о заболевании монарха решила не отменять запланированный отпуск и собирается улететь из Англии на море. Как утверждают инсайдеры, Карл III сам уговорил жену взять тайм-аут.

«Он видит, что она измотана. Камилла больше всех беспокоилась о здоровье мужа, но ей также приходилось поддерживать напряженный график королевских мероприятий и быть рядом с Кейт, поскольку у нее тоже есть проблемы со здоровьем», — заявил обозреватель The Sun Ингрид Сьюард.

Фото: POOL/Keystone Press Agency/Global Look Press Карл III

Как выглядит Кейт Миддлтон после операции

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон на протяжении двух месяцев не появлялась на публике после того, как Кенсингтонский дворец в январе сообщил, что ей сделали операцию на брюшной полости. О причинах хирургического вмешательства неизвестно.

Поклонники королевской семьи начали строить теории заговора вокруг ситуации с больничным принцессы Уэльской. Их насторожило, что она выписывалась из больницы после операции не публично. Однако накануне портал TMZ опубликовал новые фотографии Миддлтон.

На опубликованных в Сети снимках принцесса Уэльская в темных очках едет на пассажирском сиденье машины Audi, которой управляет ее мать. Информация о состоянии Кейт Миддлтон после операции до сих пор неизвестна, Букингемский дворец держит эти сведения в строгой секретности.

Какие условия выдвинули Меган Маркл

Для возвращения в Британию жена принца Гарри Меган Маркл должна сосредоточиться на благотворительности и публичных «реверансах» королевской семье, заявил эксперт по связям с общественностью Рене Смит.

«Участие в благотворительной деятельности или инициативах, которые находят отклик у британской общественности, может подчеркнуть ее стремление к положительному воздействию, потенциально смягчая общественное мнение», — отметил он.

Рене Смит также указал, что Меган Маркл необходимо больше общаться с прессой, использовать социальные сети для обмена опытом и мотивацией с общественностью, а также быть открытой насчет причин своего возвращения в королевство.

Принц Гарри и Меган Маркл в 2020 году сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьей, и переехали в США. Последний раз герцогиня Сассекская гостила в Лондоне в сентябре 2022 года во время похорон королевы Елизаветы II.

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