Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 5 марта, видео, фото

Фото: t.me/svetlanaakulova1

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в авторском Telegram-канале продемонстрировала кадры, как мама-панда Диндин приучает свою дочь Катюшу к большому вольеру. Какие последние новости известны о животном сегодня?

Как Катюша сбежала от Диндин

Акулова опубликовала кадры, как Диндин затаскивает Катюшу в большой вольер, схватив ее аккуратно зубами. Как только мама-панда ослабила хватку, переместив дочку в большое помещение, Катюша сразу же сбежала от нее в свой вольер.

«Ну что вышла? Вышла? Занесли», — подписала кадры генеральный директор зоопарка.

Также Акулова показала кадры с другого ракурса, где видно, как Диндин переместила Катюшу в большой вольер. При этом маленькое животное практически не сопротивлялось, но быстро вернулось обратно.

«Вот как это выглядело с другой стороны», — написала руководитель столичного зоосада.

Подписчики Акуловой в комментариях предположили, что у Диндин «кончилось терпение», поэтому она решила таким образом приучать Катюшу к большому вольеру.

«Все! У Диндин терпение закончилось, видимо! Иди сюда, мама сказала. Доигрался ребенок, теперь будет в большом вольере время проводить, или мама силой затащит»;

«Диндин нужно ее вытащить и сесть так, чтобы не зашла обратно. Ждем, чье упрямство победит»;

«Нет, все-таки Катюша вредничает. Выбежала же она, когда поилку меняли, в коридорчик, и так все ей интересно было, с азартом лазила. А тут ни в какую, неинтересно — и все»;

«Вот теперь Катюша добегалась, потому что видно, как Диндин перешла к решительным мерам. Дни сочтены. Вопрос решен. Катюша, хочешь не хочешь, "если ты не сама, так я тебя затащу в экспозиционный вольер", говорит ей мама», — писали подписчики Светланы Акуловой.

Как Диндин и Катюша вместе играются

3 марта Акулова опубликовала почти четырехминутный ролик, как Диндин и Катюша играют друг с другом в маленьком вольере.

На протяжении всего видео Катюша вертится вокруг своей мамы, которая пытается поймать ее. В какой-то момент у нее это получается, но маленькое животное вырывается из объятий и вновь начинает кружить вокруг Диндин в маленьком вольере.

«Покручусь, поверчусь вокруг мамы. Главное недалеко от своей лесенки», — написала директор Московского зоопарка.

Также Акулова сообщала, что Катюша весит уже 15,6 кг. Под присмотром специалистов столичного зоопарка маленькая панда быстро растет и развивается.

Читайте также:

Россиян предупредили об опасности злоупотребления фастфудом

Россиян предупредили о проверке систем оповещения по всей стране

Госдума захотела запретить маркетплейсам требовать деньги за возврат товара