Россиян предупредили об опасности злоупотребления фастфудом Роспотребнадзор: злоупотребление фастфудом приводит к ожирению

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Злоупотребление фастфудом приводит к ожирению и метаболическому синдрому, предупредили специалисты мурманского Роспотребнадзора. В ведомстве подчеркнули, что чувство голода после такой еды наступает практически сразу. Это связано с большим количеством быстрых углеводов, которые только на некоторое время насыщают организм, пишет «МК в Мурманске».

Поддаваясь соблазну поесть быстро и вкусно, мы сильно сокращаем путь к ожирению и метаболическому синдрому, — отметили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, в фастфуд добавляют большое количество соли. Это приводит к задержке жидкости в организме и вызывает проблемы с почками, сердцем и давлением. Специалисты уточнили, что масло, которое используют для жарки, содержит много опасных трансжиров. Злоупотребление фастфудом также грозит атеросклерозом, инсулинорезистентностью и сахарным диабетом второго типа.

Диетолог Наталия Гридина ранее рассказала, что среди фастфуда можно отыскать блюда, выглядящие вполне безопасно, однако оценивать их можно по конкретному составу. Она привела в пример бургер и сэндвич, которые способны обеспечить организм белками, жирами и углеводами, а также аминокислотами и питательными веществами.