Россиян предупредили о проверке систем оповещения по всей стране МЧС: 6 марта пройдет всероссийская проверка систем оповещения населения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Проверка систем оповещения населения пройдет по всей России 6 марта в рамках масштабных учений по подготовке к защите населения и территорий от паводков и природных пожаров, сообщает пресс-служба МЧС. Жители страны услышат сигнал «Внимание всем!», а также вой сирен и громкоговорители. Также ведомство предупредило о замещении специальной информацией эфиров теле- и радиоканалов.

6 марта по всей стране проверят систему оповещения населения, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой пять баллов произошло в городе Алма-Ата. Эпицентр подземных толчков расположен в 31 километре на юг от города. После землетрясения спасательное ведомство включило сирены.

Землетрясения в Алма-Ате в последнее время происходят не впервые. Утром 25 февраля сила подземных толчков составила три балла. Эпицентр тогда находился в 261 километре от города. Наиболее сильные точки ощущались на территории Китая, где магнитуда составила 5,9 балла. При этом сейсмическая активность остается высокой еще с 23 января, за последний месяц зафиксировано более 100 афтершоков, мощность которых превышала пять баллов.

За несколько дней до этого землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Таджикистане. Сейсмособытие зафиксировали в 593 километрах от города Алма-Ата. Информация о разрушениях, пострадавших или погибших не поступала.