Появились подробности нового землетрясения в Алма-Ате Жители Алма-Аты сообщили о новом землетрясении

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Жители Алма-Аты в Казахстане утром 25 февраля вновь почувствовали подземные толчки, магнитуда землетрясения составила 3 балла, передает издание Zakon.kz. Сообщается, что эпицентр природного явления находился в 261 км от Алма-Аты на глубине в 10 км.

Издание уточняет, что наиболее сильные подземные точки ощущались на территории Китая, где магнитуда составила 5,9 балла. При этом сейсмическая активность остается высокой еще с 23 января, за последний месяц зафиксировано более 100 афтершока, мощность которых превышала 5 баллов.

С 23 января на данный час мы зафиксировали 7893 афтершока, из них магнитудой 5 и более — около 100 событий, — сообщается со ссылкой на слова главу Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Даулета Сарсенбаева.

В издании также напомнили жителям страны о предупреждении МЧС, призвавшем граждан ответственно относиться к своей безопасности в связи с землетрясениями. В ведомстве также подчеркнули, что подготовленность каждого гражданина к действиям при ЧС и после имеет огромное значение.

Ранее в Таджикистане сообщили о землетрясении магнитудой 5,1. По данным МЧС Казахстана, сейсмособытие зафиксировали в 593 километрах от Алма-Аты.