Сирены включили в Алма-Ате после землетрясения в пять баллов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Землетрясение магнитудой пять баллов произошло в городе Алма-Ата, сообщает МЧС Казахстана. Эпицентр подземных толчков расположен в 31 километре на юг от города. Спасательное ведомство включило сирены. Появляются кадры, как жители выходят из своих домов.

Сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСН и И» МЧС РК 4 марта 2024 года в 11 часов 22 минуты 05 сек Алматинского времени (09:22 по мск. — NEWS.ru) зарегистрировано землетрясение. <...> Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алма-Ата — пять баллов, — говорится в сообщении.

Землетрясение в Алма-Ате в последнее время происходит не впервые. Утром 25 февраля сила подземных толчков составила три балла. Эпицентр тогда находился в 261 километре от города. Наиболее сильные точки ощущались на территории Китая, где магнитуда составила 5,9 балла. При этом сейсмическая активность остается высокой еще с 23 января, за последний месяц зафиксировано более 100 афтершоков, мощность которых превышала пять баллов.

За несколько дней до этого землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Таджикистане. Сейсмособытие зафиксировали в 593 километрах от города Алма-Ата. Информация о разрушениях, пострадавших или погибших не поступала.