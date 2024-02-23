Землетрясение произошло в Таджикистане МЧС Казахстана сообщило о землетрясении магнитудой 5,1 в Таджикистане

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Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Таджикистане, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция МЧС Казахстана. По данным ведомства, сейсмособытие зафиксировали в 593 километрах от города Алма-Ата. Информация о разрушениях, пострадавших или погибших не поступала.

Эпицентр землетрясения расположен в 593 км на юго-запад от города Алма-Ата, на территории Таджикистана. Энергетический класс землетрясения 11.5. Магнитуда MPV — 5.1, — говорится в сообщении.

Очаг землетрясения залегал на глубине 40 километров. По данным ведомства, жители Казахстана подземные толчки не ощутили.

Несколькими днями ранее сообщалось, что в мексиканском штате Герреро недалеко от курорта Акапулько зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1. Очаг подземных толчков залегал на глубине 80 км. Эпицентр землетрясения находился в 43 км от города Чильпансинго, где проживают 187 тысяч человек. Этот курорт расположен примерно в 300 км от Мехико. По предварительным данным, природное явление не нанесло значительного ущерба. Информация о пострадавших или погибших также не поступала.