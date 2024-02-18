В Мексике произошло новое землетрясение Землетрясение магнитудой 5,1 произошло около мексиканского курорта Акапулько

Фото: Carlos Tischler/Keystone Press Agency/Global Look Press

В мексиканском штате Герреро недалеко от курорта Акапулько зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1, передает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Очаг подземных толчков залегал на глубине 80 км.

Эпицентр землетрясения находился в 43 км от города Чильпансинго, где проживают 187 тысяч человек. Этот курорт расположен примерно в 300 км от Мехико. По предварительным данным, природное явление не нанесло значительного ущерба — сообщений о разрушении инфраструктуры и пострадавших не поступало.

Ранее сразу два землетрясения произошли у берегов Камчатки, их эпицентры находились недалеко друг от друга. Первое землетрясение магнитудой 4,4 произошло в 133 км от Петропавловска-Камчатского. Следующий толчок магнитудой 4,8 зафиксирован в 131 км от города.

Также ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 5,0 на Алтае, эпицентр которого находился в горной местности. Сейсмическая активность произошла на стыке Усть-Канского и Шебалинского районов. Под воздействие землетрясения подпало пять населенных пунктов, информации о пострадавших не поступало.