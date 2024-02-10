На Алтае произошло ощутимое землетрясение Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на Алтае

Фото: Sholaita Iriawan/ZUMAPRESS.com./Global Look Press

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0 на Алтае, сообщили в пресс-службе Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН. Эпицентр находился в горной местности, информации о пострадавших не поступало.

Магнитуда — 5,0, интенсивность в эпицентре — 6,4, — говорится в сообщении.

В региональном ГУ МЧС ТАСС уточнили, что сейсмическая активность произошла на стыке Усть-Канского и Шебалинского районов. Под воздействие землетрясения попало пять населенных пунктов, пострадавших и разрушений нет, пишет агентство.

В январе землетрясение магнитудой 4 произошло в 28 км от Краснодара. Подземные толчки ощутили жители разных районов города. Эпицентр землетрясения на Кубани залегал на глубине 35 км в Северском районе. Опубликованы кадры, на которых видно, как на потолке в квартире трясется люстра.

В ночь на 24 января землетрясения магнитудой 2,5 и 6,5 были зафиксированы в Киргизии. По данным экстренных служб, эпицентр первых толчков находился в Китае, при этом они ощущались в Джети-Огузском и Тонском районах республики. Сведений о пострадавших либо разрушениях не поступало.

В этот же день землетрясение магнитудой 5,2 произошло на восточном побережье Камчатки. По данным Геофизической службы РАН, подземные толчки зафиксировали в 128 км от Петропавловска-Камчатского. Сообщалось, что очаг мог находиться под морским дном на глубине 36 км.