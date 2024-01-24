На восточном побережье Камчатки произошло землетрясение РАН: на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,2 балла

Фото: Ivan Damanik/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Специалисты Геофизической службы РАН зафиксировали землетрясение на восточном побережье Камчатского края, сообщается в Telegram-канале регионального филиала службы. По словам ученых, магнитуда землетрясения составила 5,2 балла. В Петропавловске-Камчатском можно было ощущать толчки силой в два балла. Отмечается, что угроза цунами на территории российского региона не объявлялась.

Согласно результатам анализа данных, землетрясение было зафиксировано в 128 километрах от Петропавловска-Камчатского. Предполагается, что его очаг находился под морским дном на глубине 36 километров. В свою очередь сотрудники регионального управления МЧС России заявили, что в результате землетрясения никто не пострадал, разрушений нет.

Как сообщалось ранее, жильцов двух многоэтажных домов в Кургане эвакуировали после землетрясения, зафиксированного на границе трех государств: Казахстана, Китая и Киргизии. Жильцы сами обратились в экстренные службы, после того как в их домах начали качаться люстры. В городском управлении МЧС России подчеркнули, что жизни и здоровью эвакуированных граждан ничего не угрожает, им предложили разместиться в местном отеле. За сохранность их имущества отвечали полицейские.