Жителей российского города эвакуировали после землетрясения в Казахстане Жильцов двух домов в Кургане эвакуировали после землетрясения в Казахстане

Фото: t.me/kurgancityru

Жильцов двух 17-этажных домов, расположенных на улицах Гоголя и Кубышева в Кургане, эвакуировали после землетрясения на границе Казахстана, Киргизии и Китая, сообщили в пресс-службе городской администрации. По данным мэрии Кургана, в квартирах начали качаться люстры, из-за чего жильцы обратились в экстренные службы. Специалисты МЧС России решили заранее эвакуировать оба дома.

МЧС совместно с полицией проведена превентивная эвакуация жителей домов. Их безопасности ничего не угрожает. Причины произошедшего устанавливаются, — говорится в сообщении пресс-службы мэрии Кургана.

Руководство города временно разместило курганцев, нуждающихся в жилье, в местной гостинице. Для доставки граждан к пункту временного размещения были предоставлены автобусы. В настоящее время сотрудники полиции Кургана дежурят у жилого дома, чтобы обеспечить сохранность имущества эвакуированных.

Землетрясение на границе трех стран было зафиксировано вечером 22 января. По данным сейсмологов, его эпицентр был расположен в 121 километре к западу от китайского уезда Аксу и в 270 километрах к юго-востоку от Алма-Аты. В результате природного явления пострадали по меньшей мере восемь жителей Казахстана.