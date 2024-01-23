Мощное землетрясение у Казахстана: есть ли жертвы, какая была магнитуда

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Мощное землетрясение произошло в Китае близ границы с Казахстаном и Киргизией, сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре. По данным сейсмологов, эпицентр стихии располагался в 121 километре к западу от китайского уезда Аксу и в 270 километрах к юго-востоку от Алма-Аты. Очаг землетрясения находился на глубине девяти километров. Подробности — в материале NEWS.ru.

Что известно о землетрясении у Казахстана

По информации Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение имело магнитуду 7.

Землетрясение, произошедшее в Синьцзянь-Уйгурском районе Китая, ощущалось в Алма-Ате на 4 балла, сообщила сейсмологическая экспедиция МЧС Казахстана.

«Сведения об ощутимости (по шкале МСК-64): Алма-Ата — 4 балла», — говорится в сообщении.

В свою очередь РЕН ТВ опубликовал кадры, снятые жителями Казахстана в первые минуты после землетрясения. Люди оперативно покинули дома, в квартирах тряслась мебель, на некоторых стенах образовались трещины. Местные жители также показали огромные очереди на заправках.

После землетрясения была зафиксировано более 10 афтершоков, сообщил директор Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС Казахстана Даулет Сарсенбаев. По его словам, данное сейсмическое событие ощутили практически все страны Центральной Азии.

«На данный момент зарегистрировано уже более 10 афтершоков, из них наши жители ощутили два. Сейсмические события идут на угасание, никаких поводов для паники нет. <...> Сильного разрушительного землетрясения в ближайшее время не ожидается», — сказал Сарсенбаев.

При этом в департаменте по чрезвычайным ситуациям Алма-Атинской области обратились к гражданам с просьбой выйти на улицу до особого распоряжения. В свою очередь в пресс-службе МЧС Киргизии призвали не верить «фейковой информации» в социальных сетях о возможности нового землетрясения и не паниковать.

Сколько человек пострадали в Алма-Ате

Восемь человек пострадали в Алма-Ате в результате произошедшего землетрясения, сообщили в управлении здравоохранения города. Уточняется, что трое из них получили травмы, выпрыгнув из окон вторых и третьих этажей.

«В результате землетрясения в Алма-Ате по состоянию на 03:00 (00:00 мск) 23 января пострадали восемь человек. Все они сразу же были доставлены в стационары города. Трое людей получили травмы в связи с тем, что выпрыгнули со вторых и третьих этажей жилых домов», — говорится в сообщении.

После проведенного обследования двое из трех пострадавших были отправлены на амбулаторное лечение. Третий пациент находится в тяжелом состоянии, он госпитализирован.

В управлении здравоохранения добавили, что еще пять человек получили повреждения, выбегая из дома. Они были отпущены на амбулаторное лечение после оказания им первой помощи.

О других пострадавших и жертвах информация не поступала.

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