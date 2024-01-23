Восемь человек пострадали в Алма-Ате в результате мощного землетрясения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Восемь человек пострадали в Алма-Ате в результате произошедшего землетрясения, сообщили в управлении здравоохранения города. Уточняется, что трое из них получили травмы, выпрыгнув из окон вторых и третьих этажей.

В результате землетрясения в Алма-Ате по состоянию на 03:00 (00:00 мск) 23 января пострадали восемь человек. Все они сразу же были доставлены в стационары города. Трое людей получили травмы в связи с тем, что выпрыгнули со вторых и третьих этажей жилых домов, — говорится в сообщении.

После проведенного обследования двое из трех пострадавших были отправлены на амбулаторное лечение. Третий пациент находится в тяжелом состоянии, он госпитализирован.

В управлении здравоохранения добавили, что еще пять человек получили повреждения, выбегая из дома. Они были отпущены на амбулаторное лечение после оказания им первой помощи.

Ранее в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре заявили о землетрясении магнитудой 7,0, которое произошло в Китае близ границы с Киргизией и Казахстаном. О пострадавших и разрушениях не сообщалось. По данным сейсмологов, эпицентр стихии располагался в 121 километре к западу от китайского уезда Аксу и в 270 километрах к юго-востоку от Алма-Аты. Очаг землетрясения находился на глубине 9 километров. При этом сила подземных толчков в Алма-Ате ощущалась в районе 4 баллов. Многие жители города после этого спешно покинули свои дома, опасаясь повторных толчков.