В Казахстане уточнили данные о землетрясении на границе с Китаем МЧС Казахстана: подземные толчки в Алма-Ате ощущались на 4 балла

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Землетрясение, произошедшее в Синцзянь-Уйгурском районе Китая, ощущалось в Алма-Ате на 4 балла, сообщила сейсмологическая экспедиция МЧС Казахстана. При этом подземные толчки продолжаются.

Сведения об ощутимости (по шкале МСК-64): Алма-Ата — 4 балла, — говорится в сообщении.

В свою очередь РЕН ТВ публикует кадры, снятые жителями Казахстана в первые минуты после землетрясения. Сообщается, что люди оперативно покинули дома, в квартирах тряслась мебель, на некоторых стенах образовались трещины. Местные жители также показали огромные очереди на заправках.

Ранее в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре заявили о землетрясении магнитудой 7,0, которое произошло в Китае близ границы с Киргизией и Казахстаном. О пострадавших и разрушениях не сообщалось. По данным сейсмологов, эпицентр стихии располагался в 121 километре к западу от китайского уезда Аксу и в 270 километрах к юго-востоку от Алма-Аты. Очаг землетрясения находился на глубине 9 километров.

До этого на северо-востоке Казахстана произошло землетрясение магнитудой 4,6. Подземные толчки ощущались на территории области Жетысу, которая находится в 230 километрах от города республиканского значения Алма-Аты.