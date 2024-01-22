На границе Китая и Казахстана произошло мощное землетрясение На границе Китая и Казахстана произошло землетрясение магнитудой 7

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Землетрясение магнитудой 7 произошло в Китае близ границы с Киргизией и Казахстаном, сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

По данным сейсмологов, эпицентр стихии располагался в 121 километре к западу от китайского уезда Аксу и в 270 километрах к юго-востоку от Алма-Аты. Очаг землетрясения находился на глубине 9 километров.

Ранее на северо-востоке Казахстана произошло землетрясение магнитудой 4,6. Подземные толчки ощущались на территории области Жетысу, которая находится в 230 километрах от города республиканского значения Алма-Аты.

Также сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,0 произошло на Камчатке. Подземные толчки можно было ощутить в отдельных районах Петропавловска-Камчатского, разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами не объявлялась.

До этого Государственное метеорологическое агентство Южной Кореи заявило о землетрясении в районе ядерного полигона в КНДР. Магнитуда подземных толчков составила 2,4. Согласно представленным данным, землетрясение, наиболее вероятно, носит естественный характер. Подземные толчки зафиксировали в 41 км к северо-западу от уезда Кильджу в северокорейской провинции Хамген-Пукто. Эпицентр залегал на глубине около 20 км.