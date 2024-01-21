Жители Петропавловска-Камчатского ощутили подземные толчки Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у Петропавловска-Камчатского

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Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на Камчатке, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю. Уточняется, что сейсмособытие было ощущаемым.

По данным камчатского филиала геофизической службы РАН, вечером 21 января в акватории Тихого океана зарегистрировано ощущаемое сейсмособытие. Оно произошло на глубине 45 км в 124 км восточнее Петропавловска-Камчатского, — говорится в сообщении.

Подземные толчки силой до трех баллов можно было ощутить в отдельных районах Петропавловска-Камчатского, разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами не объявлялась.

Начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова ранее сообщила, что землетрясение магнитудой 4,7 произошло у юго-западного побережья Сахалина в субботу, 20 января. Событие было зарегистрировано в 03:57 (по местному времени) в Татарском проливе, в 18 километрах западнее села Селезнево в Невельском районе. Подземные толчки силой до 4–5 баллов могли ощутить жители Невельского и Холмского районов, информации о пострадавших не поступало.

Кроме того, днем ранее на северо-востоке Казахстана произошло землетрясение магнитудой 4,6. Подземные толчки ощущались на территории области Жетысу, которая находится в 230 километрах от города республиканского значения Алма-Аты.