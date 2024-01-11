Землетрясение произошло рядом с крупнейшим ядерным полигоном КНДР Yonhap: землетрясение магнитудой 2,4 произошло рядом с ядерным полигоном в КНДР

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Государственное метеорологическое агентство Южной Кореи заявило о землетрясении в районе ядерного полигона в КНДР, сообщает Yonhap. Магнитуда подземных толчков составила 2,4.

Согласно представленным данным, землетрясение, наиболее вероятно, носит естественный характер. Подземные толчки зафиксировали в 41 км к северо-западу от уезда Кильджу в северокорейской провинции Хамген-Пукто около 19:00 по местному времени (13:00 мск). Эпицентр залегал на глубине около 20 км.

В Кильджу располагается крупнейший ядерный полигон КНДР Пунгери, где северокорейские военные провели шесть ядерных испытаний.

У берегов Камчатки ранее произошло землетрясение магнитудой 4,5. По данным Камчатского филиала Геофизической службы РАН, эпицентр располагался в 113 км к востоку от Петропавловска-Камчатского, очаг находился на глубине 92 км под морским дном. В населенных пунктах подземные толчки не ощущались, об угрозе цунами объявлено не было.

Также в Японии произошло землетрясение магнитудой 6,0. Толчки зарегистрировали в префектуре Ниигата в районе острова Садо. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км под водой, об угрозе цунами не объявлялось. Рядом располагается полуостров Ното, принадлежащий префектуре Исикава, который пострадал от мощного землетрясения 1 января.