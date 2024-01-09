В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,0 В японской префектуре Ниигата произошло землетрясение магнитудой 6,0

Фото: AP/ТАСС

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в японской префектуре Ниигата, угрозы цунами нет, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на Главное метеорологическое агентство страны. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров под водой.

Подземные толчки были зарегистрированы в 17:59 по местному времени (11:59 мск) в районе острова Садо, относящегося к префектуре Ниигата и расположенного недалеко от полуострова Ното в префектуре Исикава, пострадавшего от мощного землетрясения 1 января.

В первые дни января в Японии произошла целая череда мощнейших землетрясений. По последним данным, количество погибших превысило 202 человека.

Наиболее сильные подземные толчки ощущались в Токио, Осаке и Киото. Магнитуда сейсмособытия составила 5,6 и 7. Самый серьезный ущерб землетрясения нанесли префектуре Исикава, где было разрушено свыше 250 домов, а спровоцированные катаклизмом пожары уничтожили порядка 300 построек. В регионе по-прежнему наблюдаются перебои в подаче электроэнергии и воды, также сообщается о проблемах с топливом.

Одно из землетрясений нанесло ущерб энергетическому оборудованию на атомной электростанции «Сика». По информации СМИ, произошла значительная утечка масла, используемого для изоляции и охлаждения. Объем потерь составил около 10 тысяч литров, однако угроза безопасности не фиксируется.