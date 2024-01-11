У берегов Камчатки произошло землетрясение РАН: у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,5

У побережья Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 4,5, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН. Эпицентр происшествия располагался в 113 километрах к востоку от Петропавловска-Камчатского.

Очаг землетрясения находился на глубине 92 километра под морским дном. Отмечается, что в населенных пунктах землетрясение не ощущалось, и угроза цунами не была объявлена.

Напомним, при мощных землетрясениях в Японии, которые произошли 1 января в районе полуострова Ното, погибли 202 человека. Спустя неделю спасатели обнаружили тела еще 22 жертв. В частности, в городе Сузу число погибших составило 91 человек, в Ваджиме — 81 человек, в Анамидзу — 20 человек. Помимо этого, были найдены тела пяти жертв в городе Нанао, еще по два человека — в Сиге и Ното и один погибший — в Хакуи. По последним данным, пострадали более 560 человек.

Ранее на юге Приморского края произошло землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр находился в заливе Петра Великого недалеко от островных территорий Владивостока. Землетрясение произошло на глубине 520 км, что не позволило жителям города ощутить его.

В конце ноября в Тихом океане у побережья Курил специалисты зафиксировали два землетрясения магнитудой 4,7. Толчки произошли с разницей в 2,5 часа. Жители Шикотана и Кунашира могли ощутить ночное землетрясение силой до трех баллов, второе же было почти незаметным.