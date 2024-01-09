Стало известно о более 200 погибших при землетрясениях в Японии Kyodo: 202 человека погибли при землетрясениях в Японии

Фото: Zhang Xiaoyu/XinHua/Global Look Press

При мощных землетрясениях в Японии, которые произошли 1 января в районе полуострова Ното, погибли 202 человека, передает агентство Kyodo. По информации властей префектуры Исикава, спасатели сегодня обнаружили тела еще 22 жертв.

В частности, в городе Сузу число погибших составило 91 человек, в Ваджиме — 81 человек, в Анамидзу — 20 человек. Помимо этого, были найдены тела пяти жертв в городе Нанао, еще по два человека — в Сиге и Ното и один погибший — в Хакуи. По последним данным, пострадали более 560 человек.

В большей степени от последствий стихии пострадала префектура Исикава. Там частично или полностью разрушено более 1,3 тысячи домов. Ситуация усугубилась начавшимися после землетрясений пожарами, из-за чего сгорело порядка 300 построек. Чрезвычайное положение сопровождается нехваткой топлива, а также перебоями с подачей воды и электроэнергии.

Специалисты Института сейсмологии при Токийском университете и Японского географического общества ранее установили, что площадь полуострова Ното увеличилась на 4,4 километра в результате серии землетрясений. По информации ученых, это произошло вследствие подъема морского дна. В отдельных районах Ното береговая линия продвинулась примерно на 250 метров.