У Южных Курил произошли два землетрясения подряд

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В Тихом океане у побережья Курил специалисты зафиксировали в воскресенье два землетрясения магнитудой 4,7, передает РИА Новости со ссылкой на сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН. Толчки произошли с разницей в 2,5 часа. По словам начальника сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елены Семеновой, жители Шикотана и Кунашира могли ощутить ночное землетрясение с силой до трех баллов, второе же было почти незаметным.

19 ноября в 04:41 и 07:05 по местному времени произошли землетрясения магнитудой 4,7 у побережья Южных Курил. Эпицентры располагались в 52 километрах юго-восточнее села Малокурильское на острове Шикотан и 43 километрах к востоку от острова Итуруп, — заявила Елена Семенова.

Ранее землетрясение магнитудой 4,9 зарегистрировали на границе Турции и Сирии. Эпицентр подземных толчков находился в 15 км к востоку от города Искендерун с населением около 159 тысяч человек. Очаг катаклизма залегал на глубине девяти километров. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

До этого Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) зафиксировал в Греции землетрясение магнитудой 5,2. Сильные толчки ощущались в Афинах, а на острове Эвбея из-за колебаний земной поверхности массово сошли оползни. В результате катаклизма в некоторых зданиях на острове выбило стекла, в одном из продуктовых магазинов обрушился потолок.