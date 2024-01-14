Землетрясение произошло на северо-востоке Казахстана Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в 230 километрах от Алматы

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Землетрясение магнитудой 4,6 произошло на северо-востоке Казахстана, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на МЧС и сеть сейсмических станций. По информации издания, подземные толчки ощущались на территории области Жетысу, которая находится в 230 километрах от города республиканского значения Алматы. Очаг землетрясения залегал на глубине 15 километров.

Эпицентр землетрясения расположен в 230 километрах на северо-восток от города Алматы на территории области Жетысу, в горной местности в 20 километрах от города Текели. Энергетический класс землетрясения 9,7. Магнитуда MPV 4,6 <...> Глубина 15 километров, — говорится в сообщении.

Все структуры власти были оповещены о произошедшем. Информация о пострадавших или разрушениях на данный момент не поступала.

Ранее сообщалось о землетрясении в районе крупнейшего ядерного полигона в Северной Корее. Магнитуда подземных толчков составила 2,4. Согласно представленным данным, землетрясение, наиболее вероятно, носит естественный характер. Подземные толчки зафиксировали в 41 км к северо-западу от уезда Кильджу в северокорейской провинции Хамген-Пукто. Эпицентр залегал на глубине около 20 км.