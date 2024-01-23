В Казахстане зафиксировали более 10 афтершоков после землетрясения в Китае

Фото: Muhammad Fauzy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

После землетрясения, произошедшего в Синцзянь-Уйгурском районе Китая близ границы с Казахстаном и Киргизией, зафиксировано более 10 афтершоков, сообщил директор Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС Казахстана Даулет Сарсенбаев. По его словам, данное сейсмическое событие ощутили практически все страны Центральной Азии.

На данный момент зарегистрировано уже более 10 афтершоков, из них наши жители ощутили два. Сейсмические события идут на угасание, никаких поводов для паники нет. <...> Сильного разрушительного землетрясения в ближайшее время не ожидается, — сказал Сарсенбаев.

При этом в департаменте по чрезвычайным ситуациям Алма-Атинской области призвали граждан выйти на улицу до особого распоряжения. Там отметили, что сведений о разрушении зданий и сооружений, а также о жертвах и пострадавших не поступало.

В свою очередь в пресс-службе МЧС Киргизии также заявили, что жертв и разрушений в результате землетрясения нет. Там также призвали не верить «фейковой информации» в социальных сетях о возможности нового землетрясения и не паниковать.

Ранее в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре заявили о землетрясении магнитудой 7,0, которое произошло в Китае близ границы с Киргизией и Казахстаном. О пострадавших и разрушениях не сообщалось. По данным сейсмологов, эпицентр стихии располагался в 121 километре к западу от китайского уезда Аксу и в 270 километрах к юго-востоку от Алма-Аты. Очаг землетрясения находился на глубине 9 километров.