Более 40 человек оказались под землей из-за оползня в Китае Оползень накрыл 44 человека в китайской провинции Юньнань

Фото: Yordy Moreno/XinHua/Global Look Press

Более 40 человек накрыло оползнем в провинции Юньнань, расположенной на юго-западе Китая, передает Центральное телевидение Китая. Под землей оказалось несколько деревень.

По предварительным данным, под землей оказались 44 человека из 18 домохозяйств, — уточнили журналисты.

Для проведения поисково-спасательных работ задействованы более 200 спасателей. Более 200 человек были эвакуированы из зоны бедствия.

Ранее государственное метеорологическое агентство Южной Кореи заявило о землетрясении в районе ядерного полигона в КНДР. Магнитуда подземных толчков составила 2,4, их зафиксировали в 41 км к северо-западу от уезда Кильджу в северокорейской провинции Хамген-Пукто. Эпицентр залегал на глубине около 20 км. Согласно представленным данным, землетрясение, наиболее вероятно, носило естественный характер.

Также в Японии произошло землетрясение магнитудой 6,0. Толчки зарегистрировали в префектуре Ниигата в районе острова Садо. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км под водой, об угрозе цунами не объявлялось. Рядом располагается полуостров Ното, принадлежащий префектуре Исикава, который пострадал от мощного землетрясения в начале января.