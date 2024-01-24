В Киргизии произошли новые землетрясения

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Землетрясения магнитудой 2,5 и 6,5 балла ощущались на территории Киргизии в ночь на среду, 24 января, сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций республики. По данным ведомства, которые приводит РИА Новости, эпицентр первого землетрясения находился на территории Китая, однако подземные толчки ощущались в селах Ыштык и Каджи-Сай. Они находятся в Джети-Огузском и Тонском районах.

Представители пресс-службы МЧС Киргизии уточнили, что вторые подземные толчки были зафиксированы в 02:38 по местному времени, их магнитуда составила 6,5 балла. Однако жители близлежащих поселков ощутили толчки силой в три балла. Отмечается, что землетрясение затронуло населенные пункты Ыштык, Кара-Сай, Бедель и Ак-Шырак, расположенные в Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области. По предварительным данным, в результате землетрясений никто не пострадал, разрушений нет.

В настоящее время в регионах республики, где произошли землетрясения, МЧС совместно с комиссией гражданской обороны проводят проверочные работы, — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Предыдущие толчки были зафиксированы 22 января. По данным сейсмологов, землетрясение произошло на границе сразу трех государств: Киргизии, Китая и Казахстана. Его эпицентр находился на территории китайского уезда Аксу, расположенного в 270 километрах к юго-востоку от бывшей столицы Казахстана Алма-Аты.