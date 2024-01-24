Землетрясение произошло вблизи Краснодара Землетрясение магнитудой 4 зафиксировали в 28 км от Краснодара

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Землетрясение магнитудой 4 произошло в 28 км от Краснодара, свидетельствуют данные сервисов мониторинга сейсмологической активности, пишет Telegram-канал Kub Mash. По его информации, подземные толчки ощутили жители разных районов города.

Сообщается, что эпицентр землетрясения на Кубани залегал на глубине 35 км в Северском районе. Опубликовано видео, на котором видно, как на потолке в квартире трясется люстра.

Сейсмоактивность также зафиксировали в Адыгее, передает Telegram-канал SHOT. По его данным, о подземных толчках также сообщили жители Тахтамукайского района республики.

Утром землетрясение магнитудой 5,2 произошло на восточном побережье Камчатки. По данным Геофизической службы РАН, подземные толчки зафиксировали в 128 км от Петропавловска-Камчатского. Сообщалось, что очаг мог находиться под морским дном на глубине 36 км.

В ночь на 24 января землетрясения магнитудами 2,5 и 6,5 были зафиксированы в Киргизии, сообщили местные власти. По данным экстренных служб, эпицентр первых толчков находился в Китае, при этом они ощущались в Джети-Огузском и Тонском районах республики. Сведений о пострадавших либо разрушениях не поступало.