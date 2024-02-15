Два землетрясения произошли у берегов Камчатки Геофизическая служба РАН: у берегов Камчатки зафиксировано два землетрясения

Фото: John Holmes/FLPA/Global Look Press

Два землетрясения зафиксировали в Авачинском заливе у берегов Камчатки, передает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН. Эпицентры толчков находились неподалеку друг от друга, уточнили сейсмологи.

Первое землетрясение магнитудой 4,4 произошло в 133 км от Петропавловска-Камчатского. Следующий толчок магнитудой 4,8 зафиксирован в 131 км от города, говорится в сообщении РАН.

Жители населенных пунктов в регионе последствий землетрясений не ощутили. Угроза цунами также не объявлялась, констатировали в геофизической службе.

Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0 на Алтае, сообщили в пресс-службе Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН. Эпицентр находился в горной местности, информации о пострадавших не поступало. В региональном ГУ МЧС уточнили, что сейсмическая активность произошла на стыке Усть-Канского и Шебалинского районов. Под воздействие землетрясения попало пять населенных пунктов, пострадавших и разрушений нет.

В январе землетрясение магнитудой 4 произошло в 28 км от Краснодара. Подземные толчки ощутили жители разных районов города. Эпицентр землетрясения на Кубани залегал на глубине 35 км в Северском районе.