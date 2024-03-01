Королевская семья Великобритании: последние новости 1 марта, Карл III, Кейт

Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Великобритании разработали операцию «Мост Менай» на случай смерти короля Карла III, а пользователи соцсетей выдвинули несколько версий длительного отсутствия супруги принца Уильяма Кейт Миддлтон на публике. Какие известны последние новости о королевской семье сегодня?

Что известно о подготовке к смерти Карла III

Daily Express 29 февраля сообщило, что в Великобритании начали готовиться к смерти короля Карла III. По информации источника, в случае кончины монарха в королевстве пройдет операция под кодовым названием «Мост Менай».

«В план мероприятий войдут сведения о том, как общественность будет оповещена о его смерти, полная информация о том, что будет происходить в течение 10 дней после смерти короля и куда будет доставлен его гроб», — говорится в материале.

Сообщается, что название плана могло быть выбрано не случайно. Его связывают с наименованием моста в Уэльсе из-за прочных отношений короля с этим регионом, принцем которого он являлся 64 года.

В начале февраля в Букингемском дворце сообщили, что у короля Великобритании обнаружили онкологическое заболевание во время процедур, связанных с увеличением простаты. Уточнялось, что Карл III отложит свои публичные обязанности, но продолжит исполнять государственные, а также не оставит работу с документацией. Монарх решил обнародовать информацию о своем заболевании, чтобы не допустить слухов и оказать поддержку тем, кто борется с раком.

Куда пропала Кейт Миддлтон

Пользователи социальных сетей строят теории заговора вокруг ситуации с больничным супруги принца Уильяма Кейт Миддлтон, пишет Daily Star. Кенсингтонский дворец в январе сообщил, что ей сделали операцию. О причинах хирургического вмешательства неизвестно. Отмечалось, что она будет находиться на больничном до Пасхи, то есть до конца марта.

Поклонники королевской семьи считают странным, что Миддлтон так долго не появляется на публике. Их насторожило, что принцесса Уэльская выписывалась из больницы после операции не публично. Некоторые не исключают, что причина подобного поведения может крыться в ее скором разводе с принцем Уильямом, якобы таким образом она показывает, что больше не намерена выполнять королевские обязанности.

Другие пользователи предполагают, что у Кейт Миддлтон мог случиться нервный срыв, из-за чего она нуждается в покое. При этом часть комментаторов с юмором отнеслась к панике поклонников королевской семьи и в шутку заявила, что супруга принца Уильяма проходит реабилитацию после увеличения ягодиц.

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press Кейт Миддлтон

Что известно о проигрыше принца Гарри в суде

Сын короля Великобритании Карла III принц Гарри проиграл суд Министерству внутренних дел Британии по поводу снижения уровня степени защиты, после того как он вместе с женой актрисой Меган Маркл покинул страну в январе 2020 года.

В ходе процесса он в ультимативной форме потребовал узнать, кто несет ответственность за понижение уровня его полицейской безопасности, и назвал это решение несправедливым.

«Гарри сравнил опасность для себя и своей семьи с рисками, с которыми столкнулась его мать принцесса Диана перед своей смертью в 1997 году, когда ее преследовали папарацци. Он назвал снижение уровня защиты несправедливым и пожаловался, что его визиты в Великобританию были небезопасными. Однако суд признал снижение уровня безопасности абсолютно законным», — сообщило Daily Mail.

В Министерстве внутренних дел Британии обратили внимание, что полицейская защита должна распространяться лишь на тех, кто «действует в интересах государства посредством своей общественной роли». Через несколько часов после вынесения решения суда представитель принца Гарри объявил, что подаст апелляцию.

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