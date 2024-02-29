В Сети строят безумные теории, куда пропала Кейт Миддлтон Daily Star: Кейт Миддлтон могла пропасть из-за развода или операции на ягодицах

Фото: Krystian Dobuszynski/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Кейт Миддлтон

Пользователи социальных сетей строят теории заговора вокруг ситуации с больничным супруги принца Уильяма Кейт Миддлтон, Daily Star. Поклонники королевской семьи считают странным, что она так долго не появляется на публике. Их насторожило, что принцесса Уэльская выписывалась из больницы после операции не публично.

Некоторые предположили, что причина кроется в скором разводе с принцем Уильямом, и таким образом Миддлтон показывает, что больше не намерена выполнять королевские обязанности. Другие считают, что у Кейт мог случиться нервный срыв, из-за чего она нуждается в покое.

При этом ряд комментаторов восприняли панику поклонников БКС в юмором и пошутили, что Миддлтон проходит реабилитацию после увеличения ягодиц. В свою очередь, искусственный интеллект, к которому обратилось издание, предположил, что принцесса Уэльская восстанавливается дома после операции.

Кенсингтонский дворец в январе сообщил, что Кейт Миддлтон сделали полосную операцию. О причинах хирургического вмешательства неизвестно. Отмечалось, что она будет находиться на больничном до Пасхи (конец марта).

27 февраля принц Уильям должен был выступить с речью на панихиде в память о короле Греции Константине II, но в последнюю минуту сообщил, что не придет. Своим отсутствием на важном мероприятии он породил слухи об ухудшении состояния здоровья у кого-то в королевской семье.

В свою очередь королевские эксперты сочли странным и тревожным отсутствие принца Уильяма на поминках его крестного отца. По их словам, греческий монарх был очень близок с родственниками из Британии.