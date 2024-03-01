Последние новости шоубиза 1 марта: что с SHAMAN, Киркоровым, Ивлеевой

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Блогер Анастасия Ивлеева сообщила о своем внимании к выступлению Владимира Путина, а представители продюсера Владимира Киселева прокомментировали информацию о «компромате» на певца SHAMAN. Что с народным артистом РФ Филиппом Киркоровым, какие известны последние новости российского шоу-бизнеса сегодня?

Какие последние новости известны о SHAMAN

Пресс-служба главы «Русской медиагруппы» Владимира Киселева прокомментировала NEWS.ru информацию о том, что на музыкальной премии «Золотой Граммофон» журналистам раздали папки, в которых был «компромат» на певца SHAMAN (Ярослав Дронов).

По данным представителей лидера группы «Земляне», гостям премии действительно были предоставлены материалы, однако они не содержали никаких порочащих репутацию артиста сведений.

«В папках нет никакого „компромата“, как писали некие издания. Раздали папки с материалами именно для того, чтобы не дискредитировали, не придумывали за Владимира Киселева и не начинали такими глупостями и словосочетаниями бросаться, как компромат. Нет никакой субъективности в высказываниях. Мы ничего не просим, хотите печатайте, хотите нет. Мы информируем для того, чтобы не было двойных толкований», — объяснили в пресс-службе главы «Русской медиагруппы».

В папках содержались выдержки из публикаций СМИ о SHAMAN, а также сведения о певце и его выступлениях. В частности, в одной из статей говорилось, что, несмотря на то, что исполнитель назвал себя самым популярным артистом, в списке крупнейшей социальной сети он не числится.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru SHAMAN (Ярослав Дронов)

Какие последние новости известны о Киркорове

Народный артист России Филипп Киркоров сменил имидж и вернулся на телевидение после «отмены» из-за участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Продюсер Сергей Лавров сообщил порталу Prozvezd, что гонорары певца после скандала остались прежними.

«Раньше у Киркорова был гонорар стабильный — от €100 до 150 тысяч за выступление. После того как он „вошел не в ту дверь“, злые языки стали говорить, что Филипп скатился в цене и готов работать за $50, а то и $30 тысяч, потому что якобы умирает с голода. Это все выдумки — он никогда не ездил за такие деньги и с голода не умирал. Эти два месяца он просто не работал. На данный момент у Филиппа гонорар такой же, какой был до прихода на „голую“ вечеринку», — заявил Лавров.

Сейчас Филиппа Киркорова можно увидеть в жюри шоу «Маска» на НТВ. Также артист станет участником проекта «Сокровища императора», премьера которого состоится 10 марта на ТНТ. По словам продюсера Сергея Лаврова, концертный график певца на настоящий момент отсутствует, однако он может вскоре вернуться к гастролям.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Филипп Киркоров

Какие последние новости известны об Ивлеевой

Блогер Анастасия Ивлеева после организации «голой» вечеринки перестала вести активную публичную деятельность. Артистка изредка комментировала события в стране и выражала соболезнования семьям Донбасса.

Накануне, 29 февраля, Ивлеева вышла на связь в своем Telegram-канале. Она заявила, что впервые посмотрела послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. По словам блогера, в последние месяцы после скандала она пытается разобраться во многих вопросах, которым раньше не уделяла внимания.

«В этом году первый раз смотрела послание президента. Последние месяцы я стараюсь погрузиться и разобраться во многих вопросах, которым раньше не уделяла внимания. Инициативы и проекты, которые были озвучены, у меня искренне отзываются, и я знаю, что пойду за них голосовать», — написала Ивлеева.

Музыкальный продюсер Павел Рудченко в беседе с NEWS.ru предположил, что после внимания к политическим вопросам Ивлеева может дойти до госслужбы.

«Мы можем наблюдать такое явление, как перерождение Насти Ивлеевой. Она как человек увлеченный, если действительно заинтересовалась тематикой политической жизни нашей страны, ее развития, вполне возможно, это дело может перерасти в заинтересованность к госслужбе. Может быть, предполагаю, даже пойдет в депутаты», — отметил он.

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