Москва, отъезд в США, жена-мусульманка: где сейчас Анатолий Кашпировский

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Анатолий Кашпировский

Анатолий Кашпировский — экстрасенс, гипнотизер и психотерапевт, который стал популярным благодаря выступлениям на телевидении в качестве целителя. Как и где сейчас он живет, чем занимается?

Чем известен Кашпировский

Анатолий Кашпировский родился 11 августа 1939 года в селе Ставница Хмельницкой области Украинской ССР. В 1962 году он окончил Винницкий медицинский институт, после этого 25 лет работал в психиатрической больнице имени академика А. И. Ющенко.

Популярность пришла к Кашпировскому после того, как в конце 80-х он заявил о том, что способен исцелять людей на расстоянии. Он провел телемосты Москва — Киев и Тбилиси — Киев, на которых показал, что якобы обезболил человека во время хирургического вмешательства. Телезрители поверили в его дар, после чего психотерапевт начал устраивать встречи с людьми в разных городах и странах, собирая полные залы.

Способности Анатолия Кашпировского рассматривали на специально созванном форуме в присутствии двух сотен делегатов из десятков стран, по результатам которого подготовлены ходатайства о присвоении ему Государственной премии СССР и степени доктора медицинских наук. Гипнотизер в 1993 году избирался депутатом Государственной думы от Либерально-демократической партии. Из фракции он вышел 1 июля 1995 года.

Что известно о жизни Кашпировского в Польше и США

С 1990 по 1993 годы психотерапевт практиковал оздоровительные сеансы в Польше. Действующий на тот момент президент Лех Валенса лично благодарил деятеля за вклад в оздоровление польских граждан.

В 1995 году Кашпировский уехал в США, где предлагал людям избавиться от лишнего веса при помощи гипноза. За один сеанс психотерапевт просил $50. В Штатах он был награжден памятной наградой «За оздоровление ветеранов Второй мировой войны».

В эмиграции он много зарабатывал и помогал нуждающимся, переписывая квартиры на детей и других людей из благих побуждений. Спустя десять лет жизни в США Кашпировский остался без недвижимости и вернулся в Россию.

Фото: Роберт Нетелев/ТАСС Психотерапевт Анатолий Кашпировский проводит массовый сеанс гипнотерапии. 1989 год

Что известно о личной жизни Кашпировского

Анатолий Кашпировский был неоднократно женат. В первом браке с супругой по имени Валентина у него родилось двое детей — сын Сергей и дочь Елена. Повзрослев, наследница вышла замуж и уехала в Канаду, а после развода перебралась в Америку. В 2018 году стало известно о ее смерти. У психиатра остались внук Шон и внучка Инга, чемпионка Штатов по карате.

В 1992 году психотерапевт женился на поклоннице Ирине из Чехии, ставшей его личным помощником. В 2003 году Кашпировский принял решение разводиться из-за того, что у него нет ничего общего с супругой, однако ей удалось уговорить мужа сохранить брак. Официальное расставание пары состоялось в 2014 году.

Чем сейчас занимается Кашпировский

Анатолий Кашпировский ведет личный канал на YouTube, где проводит прямые эфиры, а также делится с подписчиками информацией о методах лечения различных заболеваний. В канун Нового 2024 года психотерапевт появился на телевидении, приняв участие в шоу «Песни от всей души», где исполнил композицию «На побывку едет молодой моряк» Людмилы Зыкиной.

Накануне, 28 февраля, стало известно, что Анатолий Кашпировский женился на молодой помощнице-мусульманке Гулизар Чалбашовой. Он считает, что новую спутницу «ему послали небеса». Психолог признался, что вступил с ней в отношения, когда еще не был официально разведен со второй женой.

«Тогда же, в 2003 году, у меня появилось солнце, которое и сейчас со мной, — Гуля. Сейчас она моя официальная жена. До меня ее пальцем никто не тронул», — рассказал Кашпировский.

Вместе с женой Кашпировский живет в Москве, в квартире, которую некогда выдала ему Госдума. Жилплощадь не находится в его собственности.

«Все пошло прахом, поэтому сегодня я гол как сокол. Вот и в Москве у меня квартиры нет никакой, — признался он.

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