84-летний Кашпировский бросил жену ради молодой девственницы Кашпировский женился на молодой помощнице-мусульманке

Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Анатолий Кашпировский

Советский психолог Анатолий Кашпировский женился на молодой помощнице-мусульманке Гулизар Чалбашовой. По его словам, которые приводит KP.RU, новую спутницу «ему послали небеса». В отношения с ней он вступил, еще будучи в браке.

Тогда же, в 2003 году, у меня появилось солнце, которое и сейчас со мной, — Гуля. Сейчас она моя официальная жена. До меня ее пальцем никто не тронул, — сообщил он.

Анатолий признался, что его избранница теперь официально его супруга и он чрезвычайно рад этому факту, несмотря на некоторые сложности в жизни. У психотерапевта нет собственной квартиры, поэтому он вынужден проживать в жилье, предоставленном Госдумой. Несмотря на обстоятельства, он чувствует себя счастливым рядом с новой супругой.

Ранее стало известно, что 79-летний актер Роберт Де Ниро стал отцом в седьмой раз. Он поправил журналиста, который сказал, что у артиста шесть детей. Он был дважды женат. От первой жены Дайэнн Эбботт у него двое детей — 51-летняя Дрена и 46-летний Рафаэль. От второй супруги Грейс Хайтауэр — 25-летний Эллиот и 11-летняя Хелен. Де Ниро также стал отцом сыновей-близнецов от бывшей девушки Туки Смит — Джулиана и Аарона Кендрика. Молодым людям сейчас по 27 лет.