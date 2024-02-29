О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию 29 февраля 2024 года

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин

Сегодня, 29 февраля, президент России Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию. Оно стало самым длинным за всю историю и продлилось 2 часа 6 минут. О чем говорил российский лидер?

Что Путин говорил о школах и новом механизме ЕГЭ

Президент России отметил, что учебная нагрузка в школах должна быть сбалансированной, а программа и требования на экзаменах не должны различаться.

«Учебная нагрузка для детей должна быть разумной и сбалансированной. Конечно, явно не на пользу, когда на уроках учат одному, а на экзаменах спрашивают другое. Такое несоответствие, мягко говоря, между школьными программами и вопросами на экзаменах, а такое бывает, к сожалению, — это вынуждает родителей нанимать репетиторов. А ведь далеко не всем это по карману», — сказал Путин.

Также он заявил, что механизм ЕГЭ должен совершенствоваться. Путин предложил разрешить школьникам давать второй шанс и пересдавать один из предметов, но это должно произойти до окончания набора в вузы.

«По выбору самого ученика дать возможность пересдать экзамен по одному из предметов до окончания приемной кампании в вузы», — пояснил Путин.

Что президент говорил про зарплаты, налоги, долги и МРОТ

Владимир Путин назвал несправедливым разрыв в зарплатах бюджетников в разных регионах страны и призвал правительство разобраться с данной проблемой.

«Уровень средних зарплат по экономике в регионах разный, а значит, и доходы работников бюджетной сферы даже в соседних субъектах Федерации порой заметно различаются. При этом работа учителя или врача везде одинаково сложная и крайне ответственная. И такой большой разброс в зарплатах от региона к региону несправедлив, безусловно. Понимаю, что проблема давняя, очень сложная, капиталоемкая, если можно так сказать. Обсуждали ее и с коллегами из федеральных ведомств, с руководителями регионов, с учителями, врачами, другими специалистами, но, безусловно, ее нужно решать», — обратил внимание президент.

К 2030 году в РФ минимальный размер оплаты труда вырастет до 35 тысяч рублей, заявил Путин.

Фото: kremlin.ru Президент РФ Владимир Путин во время выступления с ежегодным посланием Федеральному собранию РФ

«Начиная с 2020 года МРОТ в России вырос в полтора раза. К 2030 году минимальный размер оплаты труда увеличится вдвое — до 35 тысяч рублей», — объявил российский лидер.

При этом в 2025 году будет доступен новый налоговый вычет, который смогут получить те, кто регулярно проходит диспансеризацию и сдает нормативы ГТО.

«За последние годы у нас в разы выросло число граждан, которые регулярно занимаются спортом. Это одно из наших значимых достижений. Надо поощрять людей, которые ответственно относятся к своему здоровью. Уже со следующего года будут предоставлены налоговые вычеты для всех, кто регулярно, на плановой основе проходит диспансеризацию, а также успешно сдает нормы ГТО», — отметил Владимир Путин.

Также президент сообщил, что регионам России спишут 2/3 задолженности по бюджетным кредитам. По мнению Путина, эти средства должны быть направлены регионами на поддержку инвестиций и инфраструктурные проекты.

Что Путин сказал про льготы и новые программы для участников СВО

Президент РФ в ходе послания Федеральному собранию заявил, что участники спецоперации смогут получать ипотеку в некоторых регионах со ставкой 2%.

«Продолжим специальные ипотечные программы со ставкой 2% для жителей Дальнего Востока и Арктики, Донбасса и Новороссии. Кредит на таких же льготных условиях в этих регионах смогут получать и участники, и ветераны специальной военной операции», — сказал он.

Также Путин сообщил, что с 1 марта ветераны СВО, солдаты и офицеры смогут подать заявление на участие в новой кадровой программе «Время героев». Обучение начнется в ближайшие месяцы, наставниками программы станут сотрудники правительства и администрации президента, главы регионов и представители крупных компаний.

По словам главы государства, участники спецоперации смогут в приоритетном порядке получить образование в ведущих вузах РФ по гражданским специальностям.

«Безусловно, как я уже говорил, те, кто намерен продолжать военную карьеру, будут получать приоритетное продвижение по службе при приеме на командирские курсы, в училища и военные академии», — резюмировал президент.

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