Путин спрогнозировал двукратное увеличение МРОТ к 2030 году Путин: к 2030 году МРОТ должен увеличиться до 35 тысяч рублей

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В России к 2030 году минимальный размер оплаты труда вырастет почти в два раза, до 35 тысяч рублей, заявил президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. Он подчеркнул, что только за последние годы МРОТ в стране вырос с 12 до 19 тысяч рублей в месяц.

Начиная с 2020 года, МРОТ в России вырос в полтора раза. К 2030 году минимальный размер оплаты труда увеличится вдвое — до 35 тысяч рублей, — сказал Путин.

В январе президент на встрече со студентами вузов Калининградской области заявил, что уровень минимальной оплаты труда будет существенно повышен в 2024 году. Эти положительные изменения в свою очередь отразятся и на других выплатах гражданам, пояснил глава государства.

Вместе с тем Путин добавил, что в стране увеличились реальные доходы населения. По его словам, также фиксируется рост уровня заработной платы граждан, который выше, чем в предыдущие годы.

До этого депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал о пособиях, которые будут увеличены с 1 февраля. В список вошли материнский капитал, выплаты по беременности, родам и уходу за ребенком. Он добавил, что будут проиндексированы пособия по безработице и ежемесячные выплаты льготникам