Путин сообщил о «существенном повышении» МРОТ в 2024 году

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС/kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин

Уровень минимальной оплаты труда будет существенно повышен в 2024 году, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами вузов Калининградской области. Эти положительные изменения в свою очередь отразятся и на других выплатах гражданам, передает слова главы государства РИА Новости.

Размер минимальной заработной платы будем повышать, с этого года он будет уже так существенно повышен. А это в свою очередь отражается на всех других выплатах, включая социальные пособия, — рассказал Путин.

Вместе с тем президент добавил, что в стране увеличились реальные доходы населения. По его словам, также фиксируется рост уровня заработной платы, который выше, чем в предыдущие годы.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин также рассказал о пособиях, которые будут увеличены с 1 февраля. В список вошли материнский капитал, выплаты по беременности, родам и уходу за ребенком. Он добавил, что будут проиндексированы пособия по безработице и ежемесячные выплаты льготникам.

Ежемесячные выплаты для льготников будут повышены на 7,5%. Мера поддержки распространяется на ветеранов ВОВ, Героев РФ, СССР и Героев Труда, чернобыльцев, инвалидов, сообщил Чаплин.