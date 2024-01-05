Названы социальные пособия, которые увеличатся с февраля Депутат Чаплин: с 1 февраля вырастет маткапитал и ряд пособий

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

С 1 февраля в России будут повышены размеры материнского капитала, а также пособий по беременности и родам и уходу за ребенком, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. Он добавил, что будут проиндексированы пособие по безработице и ежемесячные выплаты льготникам.

С 1 февраля россиян с детьми ждет увеличение маткапитала на 7,5%. На первого ребенка выплата составит 631 тысяч рублей, а на второго — 834 тысяч рублей. Если семья не использовала часть маткапитала (например, потратила только 200 тысяч из него), то остаток также проиндексируют с 1 февраля, — сказал парламентарий.

Что касается пособия по беременности и родам, то с 1 февраля его максимальный размер с учетом стажа и заработка за два года составит 565 562 рублей, отметил депутат. Максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет вырастет до 49 123 рублей.

Ежемесячные выплаты для льготников будут повышены на 7,5%. Мера поддержки распространяется на ветеранов ВОВ, Героев РФ, СССР и Героев Труда, чернобыльцев, инвалидов.

Например, выплата для инвалидов I группы будет начисляться в размере 5330 рублей, для инвалидов II группы и детей-инвалидов — 3806 рублей, для инвалидов III группы сумма увеличится — 3047 рублей, — разъяснил Чаплин.

Он добавил, что пособие по безработице с 1 февраля будет проиндексировано на уровень инфляции. Максимальная его сумма составит более 13 тысяч рублей.

Ранее Чаплин напомнил, что с 1 января в России на 18,5% увеличен минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Теперь он составляет 19 242 рубля. На 7,5% проиндексирован размер страховой пенсии по старости и инвалидности. Увеличение коснется неработающих пенсионеров, граждан с инвалидностью, военных с гражданскими выплатами и лиц, потерявших кормильца.