Россиянам напомнили, какие пособия повысили с 1 января Депутат Чаплин рассказал о повышении практически всех пособий с 1 января

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2024 году россиянам проиндексируют практически все пособия, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. Кроме того, с 1 января МРОТ увеличится на 18,5%, он составит 19 242 рубля, что положительно скажется на доходах людей низкооплачиваемых профессий.

Самое важное — с 1 января увеличится размер страховой пенсии по старости и инвалидности. Индексация составит 7,5%. Увеличение коснется неработающих пенсионеров, граждан с инвалидностью, военных с гражданскими выплатами и лиц, потерявших кормильца. В цифрах — фиксированная надбавка к страховой пенсии вырастет с 7567,3 рубля до 8134,9 рубля, — рассказал депутат.

По его словам, с 1 января вступило в силу еще одно важное изменение — упрощен порядок получения социальных налоговых вычетов. Теперь организации, которые оформляют налоговые вычеты сотрудникам, смогут самостоятельно передавать в ФНС России сведения. Это касается вычетов на лечение, обучение, ДМС, негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и страхование жизни, а также физкультурно-оздоровительные услуги.

Также с 1 января меняется размер фиксированных взносов ИП: они вырастут на четыре тысячи рублей и составят 49 500 рублей. Кроме того, вырастет и максимальный размер страховых взносов ИП с дохода более 300 тысяч рублей. Рост составит 20 тысяч рублей, и ИП обязаны будут заплатить 277 571 рубль.

Помимо этого, меняется налог для удаленных сотрудников. С них будут удерживать налог 13%, а с тех, у кого доход превышает 5 млн рублей, — 15%.

Теперь вне зависимости от налогового резидентства и места работы российский работодатель будет выступать налоговым агентом для резидентов и нерезидентов. Ранее если резидент не работает на территории РФ, то работодатель не платил за него налог, — резюмировал Чаплин.

Ранее сообщалось, что с 1 января начинает работать закон, позволяющий сохранить ежемесячные выплаты по уходу за ребенком-инвалидом родителям и опекунам, вышедшим на работу на условиях неполного рабочего времени, в том числе дистанционно или на дому. Это касается получателей ежемесячных выплат в размере 10 тысяч рублей по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства первой группы.