Маткапитал и не только: какие социальные выплаты вырастут в 2024-м

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По итогам 2023 года инфляция должна достичь примерно 7,5%. Исходя из этого прогноза в бюджете страны заложили индексацию пенсий и других социальных выплат. Правда, далеко не все они вырастут даже на уровень официальной инфляции. Подробности расскажет NEWS.ru.

Как вырастут пенсии в 2024 году

Власти стараются обеспечивать рост пенсий не ниже уровня официальной инфляции. По итогам этого года Минэкономразвития России прогнозировало ее в 7,5%. Впрочем, как уже пояснял NEWS.ru первый министр экономики России Андрей Нечаев, в каждой семье из-за разности товаров и услуг, за которые она платит, инфляция своя. И когда Центробанк заказывает соцопросы на тему наблюдаемой инфляции, выясняется, что очень часто она в разы выше официальной.

Тем не менее показатель в 7,5% был принят за основу, и именно на такую величину проиндексируют пенсии 1 января. Кроме того, с этой же даты стоимость одного пенсионного коэффициента будет равняться 133 руб. 05 коп., а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии (обычной пенсии по старости) — 8134 руб. 88 коп.

В результате средний размер страховой пенсии по старости у неработающих увеличится на 1,6 тыс. руб. и составит 23,4 тыс. руб. вместо ранее планировавшихся 22,8 тыс. руб. То есть из-за очередного роста курса доллара и ускорения инфляции летом и в сентябре этого года к пенсиям в следующем году добавят всего на 600 руб. больше, чем планировали.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что будет с пособием по уходу за ребенком

С 2024 года родители не будут лишаться права на пособие по уходу за ребенком до 1,5 года в случае досрочного выхода из отпуска на работу. Новое правило работает в том числе при выходе на работу на неполный рабочий день, на работу на дому и на дистанционную работу, сообщают в Социальном фонде. Пособие также сохранится у тех, кто в период отпуска по уходу за ребенком трудится у другого работодателя.

Кроме того, с 1 января начинает работать закон, позволяющий сохранить ежемесячные выплаты по уходу за ребенком-инвалидом родителям и опекунам, вышедшим на работу на условиях неполного рабочего времени. В том числе дистанционно или на дому. Это касается получателей ежемесячных выплат в размере 10 тыс. руб. по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства первой группы.

Как вырастут больничные и декретные выплаты

Декретные пособия и выплаты по больничному в 2024 году вырастут почти в 1,5 раза. Так, максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности вырастет с 83 до 122 тыс. руб. в месяц. Максимальная сумма пособия по беременности и родам увеличится с 383 тыс. до 565 тыс. руб. Предельный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 года для работающих родителей составит 49 тыс. руб. в месяц против нынешних 33,2 тыс. руб. Впрочем, стоит подчеркнуть, что речь идет именно о максимальных, а не о среднестатистических выплатах.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как проиндексируют материнский капитал

Так же как и пенсии, на 7,5% проиндексируют и материнский капитал. Правда, это произойдет не 1 января, а уже 1 февраля. Размер маткапитала на первого ребенка вырастет на 44 тыс. руб. и составит 630 967 руб., на второго ребенка — на 58 тыс. руб. и составит 833 800 руб. Если же семья уже потратила часть средств, индексируется только их остаток. Если, например, на сертификате осталось 100 тыс. руб., то эта сумма будет проиндексирована на 7,5% и в итоге вырастет до 107,5 тыс. руб. Проверить остаток маткапитала можно на портале госуслуг.

При этом важно отметить, что с 1 января 2024 года право на материнский капитал возникает только у родителей, имеющих российское гражданство на момент появления ребенка, который является гражданином РФ по рождению.

Также в новом году будет увеличен период, в течение которого можно обратиться за выплатой материнского капитала и получить деньги за все время с момента рождения ребенка. Сейчас это возможно в течение первых трех месяцев с рождения. С 2024 года такая возможность у родителей будет в течение полугода после появления ребенка. И еще пара новшеств: маткапитал можно будет тратить не только на покупку жилья, образование детей, накопительную пенсию матери и обеспечение детей с инвалидностью, но и на накопительную пенсию отца-одиночки (или мужчины, являющегося единственным усыновителем) и реконструкцию дома блокированной застройки, площадь которого может быть увеличена в целях улучшения жилищных условий.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как вырастут социальные пенсии

Уже позже, с 1 апреля, поднимут и социальные пенсии (их получают люди, потерявшие кормильца или трудоспособность). Эти и ряд других соцвыплат увеличат в связи с индексацией на 7,5% прожиточного минимума в России. В результате средний размер социальной пенсии (классически он ниже, чем у пенсий по старости) будет равен 13,5 тыс. рублей. Минимальная пенсия не может быть ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе его проживания. И если льготник получает меньше, ему положена доплата до прожиточного минимума от государства.

Также в апреле поднимут пенсии военным, космонавтам, федеральным госслужащим по выслуге лет и другим льготникам.

Поднимут ли пенсии работающим пенсионерам

Каждый год 1 августа власти пересчитывают пенсии работающим пенсионерам. Сделают это и в 2024 году. Но максимально выплату могут поднять только на три пенсионных балла — то есть на 399,5 руб.

Индексацию же пенсий работающих пенсионеров (в отличие от пенсий неработающих) власти не проводят. Но работодатели уплачивают взносы за таких сотрудников в Социальный фонд. В результате копятся и стаж, и пенсионные баллы. Однако последние будут учитывать при выплатах, только когда пенсионер уволится. Тогда же учтут и все индексации пенсий, которые он пропустил.

Что будет с пенсиями военных

С 1 октября традиционно увеличат пенсионные выплаты для военных — на этот раз на 4,5%. Эта мера коснется тех граждан, кто получает пенсию от Минобороны, и приравненных к ним по статусу — то есть людей, служивших в МВД, ФСБ, Росгвардии и прочих структурах.

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