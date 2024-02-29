Путин пообещал россиянам новый налоговый вычет с 2025 года Путин: с 2025 года налоговый вычет получат те, кто берегут здоровье и сдают ГТО

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Россиянам с 2025 года будет доступен новый налоговый вычет, заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. По его словам, выплаты смогут получить те, кто регулярно проходит диспансеризацию и сдает нормативы ГТО.

За последние годы у нас в разы выросло число граждан, которые регулярно занимаются спортом. Это одно из наших значимых достижений. Надо поощрять людей, которые ответственно относятся к своему здоровью. Уже со следующего года будут предоставлены налоговые вычеты для всех, кто регулярно, на плановой основе проходит диспансеризацию, а также успешно сдает нормы ГТО, — подчеркнул Путин.

Ранее депутат Госдумы от Подмосковья Сергей Колунов заявил, что сдачу нормативов спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) необходимо сделать обязательной для школьников. Он подчеркнул, что многие подростки предпочитают отказаться от физической активности. По его словам, ситуацию необходимо исправлять. Парламентарий намерен направить письмо с данной инициативой в Минпросвещения и Минспорта в ближайшее время.

До этого депутат Госдумы Дмитрий Свищев отмечал, что парламентариев необходимо обязать ежегодно сдавать нормы ГТО. По его мнению, образ «пузатого депутата, останавливающегося отдышаться на каждом пролете думской лестницы», должен уйти в прошлое.