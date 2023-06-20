В ГД нашли способ избавиться от «образа пузатого депутата» Депутат Свищев: члены Госдумы должны сдавать нормы ГТО

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Дмитрий Свищев

Депутатам Госдумы необходимо ввести в обязанность ежегодно сдавать нормы ГТО, заявил NEWS.ru председатель комитета ГД по физической культуре и спорту, член ЛДПР Дмитрий Свищев. По его мнению, образ «пузатого депутата, останавливающегося отдышаться на каждом пролете думской лестницы», должен уйти в прошлое. Свищев считает, что парламентарии должны заняться своим здоровьем — отказаться от вредных привычек, пересмотреть режим питания и заняться спортом.

Законотворческий труд и работа с избирателями требуют не только определённых знаний и навыков. Чтобы исполнять эти обязанности, нужно ещё и крепкое здоровье. Предлагаю всем депутатам ввести в обязанность ежегодно сдавать нормы ГТО. Исключение может быть только одно: медицинские противопоказания. Мы — избранники народа. Избранники страны. И мы должны быть готовы к тому, что завтра мы понадобимся нашему народу и нашей стране не только в думском зале, но и во фронтовом окопе, в прифронтовом госпитале. Необходимо быть готовыми ко всему! — сказал Свищев.

В список испытаний ГТО входят ряд физических упражнений среди которых: челночный и обычный бег, подтягивания, метание снаряда в цель и на дальность, самооборона без оружия, стрельба из пневматической винтовки или электронного оружия сидя и стоя и т. д.

Ранее Свищев призвал бороться с «договорняками» в футболе. По его словам, общероссийские спортивные организации сейчас обязаны бороться с договорными матчами, но полномочий у них недостаточно. Для этого им планируют дать возможность запрашивать и получать во время соревнований информацию о заключенных пари и принятых ставках, уточнил парламентарий.