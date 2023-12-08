В Госдуме захотели обязать школьников сдавать нормативы ГТО Депутат Колунов: сдача нормативов ГТО должна быть обязательной для школьников

Фото: Андрей Варенков/РИА Новости

Сдачу нормативов спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) необходимо сделать обязательной для школьников, заявил депутат Госдумы от Подмосковья Сергей Колунов. В беседе с «360» он подчеркнул, что многие подростки предпочитают отказаться от физической активности. По его словам, ситуацию необходимо исправлять.

Мы должны это исправить. И помочь в этом сможет введение ежегодным мероприятием обязательной сдачи нормативов ГТО в российских школах, — отметил Колунов.

Парламентарий намерен направить письмо с данной инициативой в Минпросвещения и Минспорта в ближайшее время. Он уточнил, что спорт должен обязательно присутствовать в жизни школьников. При этом депутат отметил, что вопрос стоит не о занятии профессиональным спортом, а об умеренных физических нагрузках. Он заключил, что речь в первую очередь идет о здоровье нации, в связи с чем важно приложить максимум усилий, чтобы дети росли спортивными и подтянутыми.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев ранее заявил, что парламентариев необходимо обязать ежегодно сдавать нормы ГТО. По его мнению, образ «пузатого депутата, останавливающегося отдышаться на каждом пролете думской лестницы», должен уйти в прошлое.