Путин предложил ввести одно изменение в ЕГЭ Путин предложил разрешить выпускникам пересдачу ЕГЭ по одному из предметов

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Президент РФ Владимир Путин заявил в ходе оглашения послания Федеральному собранию, что выпускники должны иметь возможность для пересдачи ЕГЭ по одному из предметов до конца приемной кампании в вузы. По словам главы государства, механизм ЕГЭ должен совершенствоваться.

Предлагаю дать выпускникам второй шанс. По выбору самого ученика дать возможность пересдать экзамен по одному из предметов до окончания приемной кампании в вузы, — заявил Путин.

Президент подчеркнул, что нагрузка на учеников должна быть разумной и сбалансированной. Он также призвал разобраться с проблемой, когда школьная программа и вопросы на экзаменах отличаются. Путин пояснил, что в связи с этим родители вынуждены нанимать для детей репетиторов.

Путин также объявил о запуске нового национального проекта «Молодежь России», который начнет работу уже в 2024 году. Его главной целью станет развитие будущего страны, пояснил президент.

Путин также призвал увеличить федеральную выплату за классное руководство вдвое, до 10 тысяч рублей. Глава государства предложил повысить размер выплаты уже с 1 марта 2024 года. Он указал, что такие меры поддержки нужно распространить на учителей, работающих в населенных пунктах с населением менее 100 тысяч человек.