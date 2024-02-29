Путин предложил повысить выплаты классным руководителям до 10 тысяч рублей

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Выплаты за классное руководство в России должны быть увеличены до 10 тысяч рублей, заявил президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию. По словам главы государства, такие меры следует распространить на учителей, работающих в населенных пунктах с населением менее 100 тысяч человек. Отмечается, что такая мера может вступить в силу в ближайшее время.

Уже с 1 марта 2024 года предлагаю вдвое увеличить таким специалистам федеральную выплату за классное руководство и кураторство группами, до 10 тысяч рублей, — заявил российский лидер.

Помимо классных руководителей Путин предложил обратить особое внимание и на кураторов групп в колледжах и техникумах, расположенных в небольших городах, районных центрах, поселках и селах. Он подчеркнул, что сумму выплат таким специалистам также необходимо увеличить до 10 тысяч.

В ходе своего послания членам нижней и верхней палаты российского парламента Путин заявил, что власти страны выделят свыше 400 млрд рублей на капитальный ремонт школ и детских садов. Кроме того, глава государства предложил открыть в школах медицинские кабинеты. Программа капитального ремонта старых образовательных учреждений стартует в 2025 году.