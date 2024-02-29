Власти выделят более 400 млрд рублей на капремонт детсадов и школ в России Путин: власти выделят более 400 млрд дополнительно на капремонт школ и детсадов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти выделят более 400 млрд рублей дополнительно на капитальные ремонты школ и детских садов в стране, заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Глава государства также предложил открыть медкабинеты в учебных заведениях.

Что касается школ, то здесь капитального ремонта требуют около 18,5 тыс. зданий. До 2030 года мы поможем регионам полностью закрыть эту накопившуюся проблему. А в дальнейшем будем проводить ремонты школ уже в плановом режиме. В целом более 400 млрд рублей выделим дополнительно на капитальные ремонты школ и детских садов, — сказал российский лидер.

Программа капремонта детсадов и школ, многие из которых были построены еще во времена СССР, стартует в 2025 году. Также она затронет 800 общежитий высших учебных заведений и техникумов.

Ранее Путин рассказал, что большая часть средств на ремонт школ (около 70%) направляется в села, чтобы дети из сельской местности имели больше возможностей для образования. Глава государства отметил, что интерес детей к творчеству будет возрастать с созданием условий для их развития.