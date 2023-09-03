Путин рассказал, куда идут 70% средств для ремонта школ Путин: около 70% средств на ремонт школ идут на село

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Большая часть средств на ремонт школ (около 70%) направляется в села, чтобы дети из сельской местности имели больше возможностей для образования, заявил президент РФ Владимир Путин. В ходе поездки в Тверскую область, кадры которой показал телеканал «Россия 24», глава государства отметил, что интерес детей к творчеству будет возрастать с созданием условий для их развития.

Когда говорим о ремонте школ, мы же делаем упор как раз на сельские школы. В основном деньги, которые направляются на ремонт школ, процентов на 70 [идут] на сельские школы, — сказал президент.

При посещении новой школы в селе Тургиново 1 сентября глава государства осмотрел классы изобразительного искусства, ОБЖ, технологии, иностранных языков, а также заглянул в физкультурно-оздоровительный комплекс и бассейн.

Директор и учителя, сопровождавшие Путина, отметили слаженную работу строителей. По их словам, мало кто верил, что школу успеют открыть к 1 сентября. Президент в шутку сказал, что тоже не верил в это. Он поблагодарил коллектив за их работу и труд, поздравил с Днем знаний и «новосельем», а также пожелал ученикам всего самого доброго.

О поездке Путина в Тургиново ранее рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, новая школа в тверском селе была построена в весьма сжатые сроки, она рассчитана на 300 мест. Кроме того, глава государства также посетил новый культурно-досуговый центр «Тургиновский».