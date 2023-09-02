Путин посетил новую школу и культурный центр в тверском селе Тургиново

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин в ходе поездки в село Тургиново Тверской области посетил новую школу и пообщался с учителями, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, которые приводит ТАСС, Путин также осмотрел новый культурно-досуговый центр «Тургиновский».

Путин ознакомился с новой школой, которая была построена в весьма сжатые сроки. Она рассчитана на 300 ученических мест. Глава государства пообщался с учителями, его ознакомили со всей школьной инфраструктурой, учебной и спортивной, зоной практикума и так далее, — сообщил Песков.

Пресс-секретарь отметил, что президент высоко оценил качество строительных работ и поблагодарил главу региона и военных строителей за то, что они успели сдать объект к началу учебного года. Также перед отъездом Путин пообщался с жителями села, которые вышли на улицу его поприветствовать, добавил Песков.

Ранее в соцсетях появилось видео общения Путина с жителями села Тургиново. На кадрах видно, как ликующие сельчане встречают президента, пожимают ему руку и благодарят за то, что он «заезжает к ним и не забывает».

1 сентября по случаю Дня знаний Путин провел открытый урок «Разговоры о важном» для школьников из разных регионов, отличившихся успехами в учебе. В ходе урока президент в том числе рассказал, как во время Великой Отечественной войны погибла его бабушка, об обстоятельствах смерти которой Путин узнал из писем деда. По словам главы государства, «немецкая пуля попала ей в живот», когда «шли бои» и «они лежали где-то в окопах».