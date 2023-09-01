«Пуля попала немецкая в живот»: Путин рассказал о смерти бабушки Путин рассказал школьникам о смерти своей бабушки

Фото: Екатерина Чеснокова/POOl/ТАСС

Президент России Владимир Путин во время открытого урока «Разговор о важном»

Президент Владимир Путин в ходе открытого урока «Разговор о важном» рассказал школьникам о том, как во время Великой Отечественной войны погибла его бабушка. По словам президента, о смерти родственницы в своих письмах написал его дед. Видео с историей президента в Telegram выложил журналист Павел Зарубин.

Он в том числе описывает, как бабушка погибла, как она умирала на его руках. <...> Шли бои, они лежали где-то в окопах, и пуля попала немецкая ей в живот, — пересказывает Путин.

По словам президента, в последних словах бабушка попросила своего супруга не плакать и не расстраивать ее. Эту историю дед описал в письме своему сыну на фронт.

Вы представляете, какая глубина отношений? Она умирает и переживает за него. За то, что он расстраивается и плачет. <...> И как же нам не брать с этого пример? — заключает Путин.

Из биографии Путина известно, что его мать пережила блокаду Ленинграда, а отец был ветераном Великой Отечественной войны. После войны отец Путина трудился мастером завода, а мать была разнорабочей. Детство Путина прошло в небольшой коммунальной квартире в Басковом переулке в Санкт-Петербурге.