В России запустят новый нацпроект для молодежи Путин сообщил о запуске национального проекта «Молодежь России»

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В 2024 году в РФ начнет работу новый национальный проект «Молодежь России», заявил президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. Он уточнил, что главной целью проекта станет развитие будущего РФ.

Уже в этом году запустить новый национальный проект «Молодежь России». Это должен быть проект о будущем и для будущего нашей страны, — уточнил Путин.

Кроме того, глава государства объявил о запуске нового национального проекта «Кадры». Он отметил рост в России «большого молодого поколения», что стало в том числе результатом демографических мер прошлых лет.

До этого Владимир Путин попросил кабинет министров до конца года запустить новый нацпроект по развитию современных технологий сбережения здоровья. Глава государства подчеркнул, что финансирование на это будет найдено, а к работе привлекут медицинское и научное сообщества.

Принцип работы системы здравоохранения в России в обозримом будущем нужно изменить, отметил президент. Все больницы и клиники должны быть ориентированы на сбережение здоровья граждан: именно человек и его здоровье должны находиться в центре всей системы здравоохранения. Для этого планируется задействовать потенциал передовых цифровых и медицинских технологий, пояснил глава государства.