Путин рассказал, как в будущем изменятся российские больницы Путин призвал скорректировать принцип работы здравоохранения в ближайшие годы

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Президент РФ Владимир Путин

Принцип работы системы здравоохранения в России в обозримом будущем нужно изменить, считает президент РФ Владимир Путин, его слова приводит пресс-служба Кремля. Выступая на Форуме будущих технологий, глава государства заявил, что все больницы и клиники должны быть ориентированы на сбережение здоровья граждан.

В предстоящие годы предстоит серьезно изменить принципы, подходы к системе здравоохранения. Нам нужно настроить всю систему — от первичного звена до ведущих клиник и институтов — на сбережение здоровья граждан, — подчеркнул Путин.

По его словам, именно человек и его здоровье должны находиться в центре всей системы здравоохранения. Для этого планируется задействовать потенциал передовых цифровых и медицинских технологий, пояснил глава государства. Речь идет об усовершенствовании технологии управления данных, о появлении индивидуальных лекарств и витаминов, а также новом медицинском оборудовании и методах лечения.

Ранее Путин заявил, что российские ученые близки к созданию иммуномодулирующих препаратов нового поколения, которые можно считать полноценными вакцинами от рака. По его словам, скоро такие препараты будут активно использоваться в рамках индивидуальной терапии.