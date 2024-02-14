Путин распорядился запустить новый нацпроект по сбережению здоровья

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Президент России Владимир Путин попросил кабинет министров до конца года запустить новый нацпроект по развитию современных технологий сбережения здоровья, передает пресс-служба Кремля. Глава государства подчеркнул, что финансирование на это будет найдено, а к работе привлекут медицинское и научное сообщества.

Прошу правительство до конца текущего года сформировать и обеспечить запуск еще одного национального проекта, обеспечивающего технологический суверенитет по развитию современных технологий сбережения здоровья, обязательно определив источник финансирования, необходимые объемы финансовых средств на его реализацию, — заявил Путин во время пленарной сессии Форума будущих технологий.

Принцип работы системы здравоохранения в России в обозримом будущем нужно изменить, отметил президент. Все больницы и клиники обязаны быть ориентированы на сбережение здоровья граждан, именно человек и его здоровье должны находиться в центре всей системы здравоохранения. Для этого планируется задействовать потенциал передовых цифровых и медицинских технологий, пояснил глава государства. Речь идет об усовершенствовании технологии управления данными, о появлении индивидуальных лекарств и витаминов, а также новом медицинском оборудовании и методах лечения.

Ранее Путин сообщил, что российские ученые близки к созданию иммуномодулирующих препаратов нового поколения, которые можно считать полноценными вакцинами от рака. По его словам, скоро такие препараты будут активно использоваться в рамках индивидуальной терапии.